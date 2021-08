Afghaanse regering wil macht delen met Taliban voor einde geweld

VIDEO/updateDe Afghaanse regering van president Ashraf Ghani heeft de Taliban een voorstel gedaan om de macht in het land te delen. De regering wil zo een einde maken aan het geweld in het land, zegt een regeringsbron. Het voorstel is ingediend bij Qatar, dat al geruime tijd bemiddelt in het conflict.

De Taliban hebben donderdag opnieuw een provinciehoofdstad in Afghanistan ingenomen. Het gaat om de plaats Ghazni in de gelijknamige provincie, 150 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Kabul. Het is de tiende hoofdstad in een week tijd die in handen van de moslimextremisten valt.

,,Ik kan bevestigen dat Ghazni vanmorgen (donderdag) in handen van de Taliban is gevallen. Ze hebben de controle over belangrijke delen van de stad overgenomen: het kantoor van de gouverneur, het hoofdbureau van politie en de gevangenis”, zei Nasir Ahmad Faqiri, parlementslid van de provincie Ghazni.

De Taliban verklaarden zelf ook al dat ze Ghazni hadden ingenomen. Volgens hen is de hele stad onder controle, zijn er veel wapens in beslag genomen en veel soldaten gedood of gevangengenomen. In de stad wonen ongeveer 270.000 mensen.

Tien hoofdsteden, ook voormalig Kamp Holland onder vuur

Ook Tarin Kowt, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan, staat op het punt om veroverd te worden, meldt NOS. In de stad woeden gevechten tussen de extremisten en het regeringsleger bij het hoofdkwartier van de politie en de zetel van het lokale bestuur. Ook het voormalige Kamp Holland, nu de basis van de nationale veiligheidstroepen, ligt onder vuur.

Volledig scherm Afghaanse families die uit Kunduz zijn gevlucht, zitten voor hun tijdelijke tenten bij Sara-e-Shamali in Kabul. © AFP

Sinds vrijdag hebben de Taliban tien van de 34 provinciale hoofdsteden veroverd. De opmars van de jihadisten valt samen met het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan. Eerst namen ze vooral plattelandsgebieden over, maar sinds vorige week zijn de Taliban een aanval op grote steden begonnen.

In Lashkar Gah, een van de grootste steden in de zuidelijke Helmand-provincie, is vandaag het hoofdkantoor van de politie door de Taliban ingenomen. Woensdag was het hoofdkantoor in de stad doelwit van een zelfmoordaanslag met een autobom. Sommige agenten hebben zich overgegeven aan de Taliban, anderen trokken zich terug in het nabijgelegen kantoor van de gouverneur. Dat zou nog in handen van de regeringstroepen zijn. Afghaanse troepen proberen de hoofdstad uit handen van de Taliban te houden.

Nog meer steden in gevaar

Meerdere steden lopen het risico op korte termijn ook in handen van de moslimextremisten te vallen. Het gaat daarbij onder meer om provinciehoofdstad Herat in het westen van het land. Ook Farah, Kandahar en Mazar Sharif lopen gevaar.

Volledig scherm Taliban voeren patrouilles uit in Farah, Afghanistan. © REUTERS

Hoofdstad Kabul wordt vooralsnog niet direct bedreigd, maar volgens - onder andere - diverse Amerikaanse militairen gaat men er in legerkringen nu vanuit dat de Taliban de stad binnen zes tot twaalf maanden hebben veroverd. Pessimisten verwachten dat dat zelfs al binnen negentig dagen kan gebeuren, onder meer vanwege de slechte organisatie van het Afghaanse leger en de angst van veel soldaten voor represailles van de Taliban.

Duitsland geeft visa

Duitsland heeft laten weten ‘geen cent’ meer aan Afghanistan te geven als de Taliban het overneemt en de Sharia invoert in het land. Dat zei buitenlandminister Heiko Maas donderdag tegen televisiezender ZDF. Nu geeft Duitsland jaarlijks nog 430 miljoen euro aan het land.

De minister zei ook dat Duitsland 2500 visa heeft uitgegeven aan Afghanen die met het Duitse leger hebben samengewerkt, zoals tolken. Zij mogen met hun familie naar Duitsland komen. Afghaanse immigranten worden bovendien in elk geval tot 31 augustus niet uitgezet vanwege de huidige situatie in het land. Nederland besloot eerder al om het komende halfjaar geen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers gedwongen uit te zetten naar Afghanistan. Frankrijk deed vandaag hetzelfde.

