Afghaanse tieners na vergeefse smeekbedes aan politie toch gered uit ijskoude koelwagen

Video Romeinen geven straatmuzi­kant Jeremy nieuwe viool nadat hij werd beroofd en neergesto­ken

Op deze plek stond een artikel over een Nederlandse straatmuzikant te Rome, die na een beroving een nieuwe viool kreeg van buurtbewoners. Inmiddels hebben we redenen te betwijfelen of zijn beweringen waarheidsgetrouw zijn. Daarom is dit artikel nu van deze site gehaald. - De redactie

4 december