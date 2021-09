Afghaanse vrouwen wereldwijd kleden zich in kleurrijke gewaden uit protest tegen de taliban

Video's Afghani­stan­de­bat uitgesteld, Kamer wil meer informatie

13:00 Het kabinet wacht vandaag een zwaar debat over de evacuatieoperatie in Afghanistan. Pas gisteravond laat kwam het demissionaire kabinet met antwoorden op zo’n vijfhonderd vragen van de Tweede Kamer en de laatste stand van zaken. Daarom is het debat uitgesteld tot in elk geval 14.00 uur.