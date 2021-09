Afghaanse YouTuber Najma (20) gedood tijdens vlucht voor taliban: ‘In deze video neem ik afscheid’

,,Omdat we niet mogen werken en onze huizen niet kunnen verlaten, moest ik nog wel een laatste video voor jullie opnemen”, zegt Najma, terwijl ze op haar bed zit en haar volgers vraagt om voor haar te bidden. ,,In deze video neem ik afscheid van jullie allemaal.” Najma is doodsbang om de straat op te gaan, zo vertelt de jonge Afghaanse vrouw.

,,Het leven in Kaboel is erg moeilijk geworden, vooral voor diegenen die vroeger gelukkig en vrij waren. Ik hoop dat het maar een nare droom is waaruit we op een dag wakker kunnen worden. Maar ik weet dat dat niet kan.” De Afghaanse YouTuber wordt af en toe stil en probeert haar tranen te onderdrukken. ,,Ik weet dat het klaar is.”

Volledig scherm YouTuber en beginnend journalist Najma Sadeqi stierf op 20-jarige leeftijd tijdens haar vlucht voor de taliban. © RV

Geld verdienen

De twintigjarige Najma studeerde journalistiek in Kaboel en was lid van het YouTube-kanaal ‘Afghan Insider’. In hun video’s gaven Najma en haar vriendin Rohina inzicht in het dagelijkse leven in Afghanistan. Hun video’s, die 24 miljoen keer zijn bekeken, gingen over hoe ze met vrienden op stap gingen, over kleding en muziek. Najma verdiende er geld mee voor haar en haar familie. De twee vriendinnen namen de laatste video apart op uit angst om het huis te verlaten.

,,Ik werkte om voldoende te verdienen voor mijn dagelijkse uitgaven en mijn opleiding”, legt Najma in haar laatste video uit. ,,De meeste gezinnen in de stad wachten gewoon op één maaltijd per dag om te overleven.”

Volledig scherm Najma Sadeqi (rechts) en een collega-YouTuber. © RV

Vlucht

Najma wilde het land verlaten met haar broer en neef om aan het regime van de taliban te ontsnappen. Het was de enige weg naar vrijheid, zo dachten ze. Hun vlucht liep echter helemaal niet zoals gepland. Op 26 augustus kwamen de drie om het leven bij een zelfmoordaanslag nabij het vliegveld in Kaboel, zo bevestigen drie collega’s van Najma aan CNN. In totaal kwamen bij de aanslag zeker 170 Afghanen om het leven.

Nog voor de terroristische aanslag waren veel journalisten en videobloggers ondergedoken uit angst voor de taliban. Ook Najma’s vriendin Rohina is gevlucht en leeft ondergedoken. ,,Ik heb gehoord dat ze meisjes die in de media werkten zullen vervolgen”, vertelt ze aan CNN. ,,Ik was de enige kostwinner in mijn familie. Mijn vader is dood en mijn broer is nog niet oud genoeg om te werken. Ik gebruikte het inkomen dat ik via mijn YouTube-kanaal verdiende om al onze kosten te betalen. Nu ben ik werkloos, ben ik te bang om naar buiten te gaan en hebben we helemaal geen inkomen meer. Ik weet niet hoe we deze situatie kunnen overleven.”

Een andere YouTuber, die anoniem wenst te blijven, zegt tegen CNN dat de taliban smartphones met internet hebben. ,,Ze kunnen me zo herkennen”, luidt het. ,,Gisteren was het Najma. Misschien ben ik het morgen en daarna een ander meisje.”

Volledig scherm Taliban-strijders op het vliegveld in Kaboel na de terugtrekking van de laatste Amerikaanse soldaten. © AFP

De laatste video van Najma: