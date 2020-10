Afrikaanse malariamug vliegt mee naar België, besmet echtpaar, stel bezweken

Een Belgisch stel uit Kampenhout (bij Brussel), dat nooit op vakantie is geweest in Afrika of Azië blijkt twee weken geleden overleden aan de tropische ziekte malaria. De Belgische autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar hoe het koppel besmet kon raken.

Malaria is een tropische ziekte die overgedragen wordt door exotische besmette muggen die in België en ook in Nederland eigenlijk niet voorkomen. Een besmetting door malaria is hier dan ook uiterst zeldzaam.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) onderzoeken de besmettingen. Experts gaan de komende week muggen en muggenlarven zoeken in de omgeving van Kampenhout om na te gaan welke soorten muggen er in de buurt voorkomen. Volgens het ITG is er geen reden tot paniek: het is zo goed als uitgesloten is dat nog andere mensen in Kampenhout of omgeving de ziekte kunnen oplopen. De mug die de besmetting heeft veroorzaakt, is zo goed als zeker dood, zonder zich te kunnen voortplanten.

Via luchthaven

Mensen kunnen besmet raken met malaria als zij gestoken worden door een mug die de malariaparasiet bezit. Alleen muggen van een bepaalde soort, het type ‘Anopheles’, kunnen malaria zo verspreiden. Ze kunnen malaria ook enkel doorgeven als ze eerst zelf malaria opnemen door een besmet persoon te steken. Aangezien de Anopheles-muggen in België weinig voorkomen en er nauwelijks mensen met malaria rondlopen, is een malariabesmetting hoogst uitzonderlijk.

Hoe is het koppel in Kampenhout dan besmet geraakt? Ze zijn niet op reis geweest en hebben ook geen bezoek ontvangen van recente reizigers, die een exotische mug in hun bagage konden meebrengen. De enige verklaring is daarmee een exotische malariamug die via de nabij gelegen luchthavens van Zaventem of Melsbroek is binnengebracht.

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: ,,Het type malaria waaraan het echtpaar overleden is, wijst op een variant die vooral in Afrika voorkomt. De luchthavens van Zaventem en Melsbroek zijn maar een paar kilometer verwijderd van hun woning. Een mug kan die afstand overvliegen. We denken dus dat een mug vanuit het buitenland is overgevlogen in een bagageruim, zo op een luchthaven is terechtgekomen en vandaar naar de woning van het echtpaar is gevlogen, om er beide personen te steken en te besmetten, helaas met fatale afloop.”

Midden september

Uit het onderzoek blijkt dat de besmettingen vermoedelijk midden september zijn gebeurd. Toen was het nog warm genoeg voor een exotische malariamug om tijdelijk te overleven. Er zijn ook geen andere mensen gestoken en besmet, anders zouden die intussen al ziek zijn geworden. De mug zelf kan het koude weer van de afgelopen weken niet overleven. Ze is zo goed als zeker dood en zal zich niet hebben kunnen voortplanten.

,,Een besmetting door malaria in Vlaanderen is zeldzaam in ons land, laat staan een overlijden”, aldus Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. De laatste keer dat we een besmetting in Vlaanderen opgemerkt hebben, was in 2014. Dit is dus een heel tragische, maar ook heel uitzonderlijke samenloop van omstandigheden. Mensen uit de buurt hoeven zich dan ook absoluut geen zorgen te maken. De kans op meer besmettingen is nihil. Je kan ook niet besmet zijn door die ene mug zonder dat je het weet of voelt, je zou dan al ziek geworden zijn.”

