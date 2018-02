Afrikaanse piraten laten gekaapte olietanker gaan

Peuter (2) sterft in vrieskou terwijl vader ligt te slapen

0:20 Een 2-jarige peuter uit de Amerikaanse staat Ohio is buiten in de vrieskou gestorven, terwijl de vader binnen in slaap was gevallen. Hij was net teruggekeerd van een nachtdienst. Het meisje werd enkele uren later door haar moeder op de veranda van het huis gevonden.