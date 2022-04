Afschuw om ophanging verstandelijk beperkte man: ‘Ongelooflijke wreedheid’

singaporeIn Singapore is een verstandelijk beperkte man geëxecuteerd door middel van ophanging. De 33-jarige Nagaenthran Dharmalingam zat sinds 2010 in een dodencel vanwege het smokkelen van een kleine hoeveelheid heroïne van Maleisië naar Singapore. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op het nieuws. ‘We zijn diep bedroefd door deze ongelooflijke wreedheid’, meldt Amnesty International in een verklaring.

De langslepende kwestie rond Dharmalingam zorgt al jaren voor internationale verontwaardiging. Bij een eerdere hoorzitting werd vastgesteld dat hij een IQ van 69 heeft, wat wordt beschouwd als een verstandelijke beperking. De autoriteiten in Singapore zijn er echter van overtuigd dat Dharmalingam precies wist wat hij deed en welke straf daar op stond.

De Maleisiër probeerde in 2009 zo'n 45 gram heroïne het land binnen te smokkelen, vergelijkbaar met drie volle eetlepels. Singapore heeft een van de strengste straffen voor drugsdelicten ter wereld. Op bezit van meer dan 15 gram heroïne, 30 gram cocaïne of 500 gram cannabis staat de doodstraf. De rechter kan sinds een wetswijziging in 2011 wel beslissen om de straf om te zetten tot levenslang, maar dit komt in de praktijk zelden voor.

Wereldwijd protest

De doodstraf voor Dharmalingam leidde de afgelopen maanden tot een wereldwijd protest, van EU-vertegenwoordigers en VN-experts tot miljardair Richard Branson en acteur en presentator Stephen Fry. Ook de premier van Maleisië riep Singapore op om het doodvonnis om te zetten naar levenslang. Britse mensenrechtenactivisten vroegen president Halimah Yacob van Singapore om gratie te verlenen.

Dharmalingam stelde meerdere malen dat hij zich van geen kwaad bewust was. Hij zou het pakketje met daarin de drugs hebben gesmokkeld uit financiële nood. Zijn vader moest een acute hartoperatie ondergaan en daar hadden hij en zijn familie niet genoeg geld voor. Tijdens de rechtszaak omschreef de familie van Dharmalingam hem als lief en zorgzaam, maar ook als impulsief en kwetsbaar.

De hogere rechter van Singapore oordeelde volgens The Guardian dat de man ‘een eerlijk proces’ heeft gekregen en niet ‘intellectueel gehandicapt was’, zoals zijn familie stelt. De regering van Singapore blijft erbij dat de doodstraf het meest effectieve afschrikmiddel tegen drugscriminaliteit is. ,,Het hof van beroep oordeelde dat dit het werk was van een criminele geest, waarbij de risico’s en voordelen van het criminele gedrag werden afgewogen”, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken in een eerdere verklaring.

Dodencel

De moeder van Dharmalingam stelde dat de mentale toestand van haar zoon verslechterde in de dodencel, waar hij in eenzame opsluiting werd vastgehouden. Hij zou niet begrijpen dat hij zou worden opgehangen en was in de veronderstelling dat hij binnenkort naar huis zou gaan.

Maandag hielden honderden mensen in Singapore een wake bij kaarslicht om te protesteren tegen de geplande executie. Die dag diende de moeder van Dharmalingam een laatste juridische aanklacht in om de executie te stoppen, maar die werd geweigerd.

Verbijstering

De hele gang van zaken roept grote verbijstering op bij diverse internationale instanties. Volgens mensenrechtenorganisatie Reprieve gaat de naam van Dharmalingam de geschiedenis in als ‘het slachtoffer van een tragische gerechtelijke dwaling’. ,,Het ophangen van een verstandelijk beperkte man omdat hij werd gedwongen minder dan drie eetlepels diamorfine mee te nemen, is niet te rechtvaardigen en is een schaamteloze schending van internationale wetten.”

De doodstraf in Singapore is volgens de organisatie ‘onevenredig gericht op drugssmokkelaars in plaats van op de drugsbaronnen die hen verhandelen of manipuleren’. ,,De meeste slachtoffers zijn, net als Dharmalingam, arm, kwetsbaar en komen uit gemarginaliseerde gemeenschappen. Dit is een kapot systeem”, aldus voorzitter Maya Foa.

