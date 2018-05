Agent die fatale kogel afvuurde op Mawda (2) 'heeft dit nooit gewild'

De betrokken agent is erg aangeslagen door de dood van de peuter, die vorige week uit het raam werd gehouden van een bestelbusje met 26 immigranten om de politie op een afstand te houden. ,,Hij heeft dit nooit gewild'', klonk het vanmiddag op een persconferentie.



Volgens het Openbaar Ministerie (OM) werd tijdens de gevaarlijke achtervolging over een afstand van 60 kilometer op de E42 donderdag slechts één schot gelost. De 2-jarige Mawda overleed in de ambulance nadat het busje in de buurt van Bergen met hoge snelheid op een voorganger was geklapt.



Uit de autopsie die werd gedaan op de dag van het drama, is de exacte doodsoorzaak naar voren gekomen. Meteen na de feiten verklaarde de spoedarts dat het meisje het slachtoffer werd van een traumatisch hersenletsel. Daardoor zei het OM in eerste instantie dat het kind niet door een kogel was omgekomen.



Het voertuig waarin de migranten zaten, had valse Belgische nummerplaten, zo deelde het OM nog mee. Een politiepatrouille zag de veel te zwaar geladen Peugeot Boxer rijden en stelde al snel vast dat het kenteken ook niet klopte. Maar de chauffeur negeerde elk stopteken en ging er als een razende vandoor.