Agent die Nahel doodschoot, was bang dat tiener zijn collega ‘meesleurde’ met de auto

De aanleiding van de massale rellen in Frankrijk: dit gebeurde er voor de politie Nahel (17) doodschoot

Van de wilde achtervolging met de kanariegele Mercedes-A tot de slag met de pistoolkolf en het fatale schot: steeds meer details komen naar boven over het dodelijke schietincident dat Frankrijk nu al een week in lichterlaaie zet. Wat is er nu écht gebeurd met de 17-jarige Nahel?