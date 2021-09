Agente die huilende youtuber Gabby (22) liet gaan heeft spijt: ’Ik had meer kunnen doen’

roadtrip vsEén van de agenten die betrokken was bij het geruchtmakende incident tussen de vermoorde influencer Gabby Petito en haar voortvluchtige verloofde, heeft spijt dat ze de jonge vrouw niet op andere gedachten heeft kunnen brengen. ,,Had ik maar meer gezegd, had ik maar de juiste woorden gevonden om haar te laten geloven dat ze meer verdiende.”

De politie van Moab (Utah) ligt flink onder vuur nu het levenloze lichaam van de in Florida bekende youtuber Gabby Petito is gevonden. Ze blijkt door geweld om het leven gekomen, en vermoedelijk heeft haar ex daarmee te maken. Volgens critici had de moord mogelijk voorkomen kunnen worden als de politie daadkrachtiger had opgetreden op het moment dat het koppel tijdens hun roadtrip staande werd gehouden.

De ruzie

Op bodycambeelden, die over de hele wereld al miljoenen keren zijn bekeken, is te zien hoe de youtuber huilt en erg overstuur is. ,,Mag ik vragen om even uit te stappen mevrouw?” vraagt een agent op een vriendelijke toon. Gabby knikt en vertelt snotterend wat haar is overkomen. ,,We hebben deze ochtend ruzie gemaakt over enkele persoonlijke zaken. Som heb ik last van een dwangstoornis. Ik heb me verontschuldigd omdat ik dan echt gemeen uit de hoek kan komen.” De discussie zou ontstaan zijn nadat Laundrie met vuile voeten in het busje was geklommen. Op de beelden is ook te zien hoe haar verloofde krassen in zijn gezicht heeft.

,,Ze probeerde de sleutels van mij af te pakken”, verklaart hij daarover tegen de agenten. ,,Ik probeerde haar vervolgens te kalmeren, maar toen haalde ze uit met haar smartphone.” Na de woordwisseling raken de gemoederen uiteindelijk weer bedaard. Het koppel benadrukt dat ze verliefd zijn en dit gewoon even een inzinking was. De politie laat hen gaan, maar adviseert om die avond wijselijk apart te slapen. Zij in het busje. Hij in een hotel. Dat doen ze ook.

Agent vertelt

Nu het levenloze lichaam van Petito is teruggevonden en van de verloofde elk spoor ontbreekt, heeft een van de betrokken agenten spijt dat zij niet meer heeft gedaan. „Dit was voor niemand een goede dag. We dachten dat we de juiste beslissing hadden genomen toen we ze verlieten”, biecht agente Melissa Hulls op in een interview met de lokale krant Deseret News. ,,Het is moeilijk om er nu aan te denken, omdat ik het gevoel heb dat ik meer had kunnen zeggen om haar te helpen. Het is lastig om niet aan mezelf te twijfelen. Had ik maar meer gezegd, had ik maar de juiste woorden gevonden om haar te laten geloven dat ze meer verdiende.”

„Ik kan haar stem nog horen”, memoreert Hulls in het begin van het interview. In totaal was ze zo’n anderhalf uur bij de influencer. „Ik was waarschijnlijk openhartiger tegen haar dan ik had moeten zijn.” Daarmee doelt Hulls op het feit dat ze tegen Gabby vertelde dat de relatie tussen haar en Laundrie ‘giftig’ leek. „Ik raadde haar aan die te heroverwegen, vroeg haar of ze gelukkig was in de relatie met hem, en zei eigenlijk dat dit een kans voor haar was om een andere weg in te slaan, om haar leven te veranderen.” Gabby sloeg het advies van de agente in de wind, omdat ze dolverliefd was op Laundrie en het gevoel had dat ze niet zonder hem kon.

Kritiek

De Amerikaanse politie had niet de indruk dat Gabby op dat moment in (levens)gevaar was. De vrouw én haar verloofde maakten allebei excuses voor hun gedrag. ,,Ik zou de relatie niet onveilig hebben genoemd. Als we enige reden hadden om te denken dat een van hen in gevaar was, dan zouden we ze hebben gescheiden”, stelt Hulls.

De kritiek op haar collega’s neemt naarmate de dagen verstrijken alsmaar toe. Dat is achteraf makkelijk praten, zegt Hulls. ,,We moeten uitgaan van de feiten waarmee we op dat moment geconfronteerd werden en niet onze emoties de beslissing laten bepalen. Als je blijft hangen in ’wat als’, dan kun je dit werk niet doen. Je moet ervan leren en doorgaan, anders kun je een volgende Gabby geen hulp bieden.”

Waarom wereldberoemd?

Met ingehouden adem volgt niet alleen de Verenigde Staten, maar de hele wereld het verhaal rond de Amerikaanse influencer en haar verloofde. Dat het koppel hun schijnbaar ‘perfecte’ leven zo persoonlijk en intiem deelde op sociale media, is een van de voornaamste redenen dat de zaak zoveel aandacht krijgt, stelt hoogleraar mediastudies Stijn Joye van de Universiteit Gent.

,,Door de hashtag #gabbypetito - al meer dan 780 miljoen keer bekeken op TikTok - is er een soort ‘imagined community’ ontstaan. Met andere woorden: mensen kunnen zich inbeelden wat het koppel heeft meegemaakt, zonder dat ze het zelf meemaken. Het zijn ook zaken die op dit moment ‘top of mind’ zijn. Rondtrekken in een omgebouwd busje. Zoveel jonge mensen kunnen dit verhaal linken met hun eigen leven waardoor de betrokkenheid gigantisch is.”

Speurtocht

Daarnaast speelt ook de grote hoeveelheid aan ontwikkelingen een rol, stelt de expert. ,,Negatief nieuws trekt sowieso meer aan, en iedereen wil weten hoe het afloopt. Het is zo’n verhaal waarbij iedere dag een nieuw element naar boven komt. Momenten waarop steeds opnieuw mensen in het verhaal worden gezogen.” Mediaprofessor Rob Heyman van de Vrije Universiteit Brussel vult aan: ,,Het belangrijkste element is hier: de puzzel is nog niet gelegd. Je zit met dat open einde, en dat maakt het zo interessant.”

Inmiddels staan sociale media als TikTok vol met verhalen van gebruikers die zich hebben verdiept in het beeldmateriaal van het koppel, op zoek naar aanwijzingen en theorieën. Dat blijkt onder meer uit het YouTube-filmpje van het koppel dat verloofde Brian Laundrie tijdens hun roadtrip een thriller aan het lezen was over drie vermiste vrouwen. ,,Daar heb je weer die community”, legt hoogleraar Joye uit. ,,Mensen willen en kunnen mee speuren. Ze graven in het verleden op zoek naar nog meer connectie. Wat hebben ze nog allemaal gepost? Hoe waren zij? Die onuitstaanbare honger naar informatie enerzijds en sympathie anderzijds triggert.”

