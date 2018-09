Agente vergist zich in woning en schiet geen 'indringer', maar buurman dood

De agente was net klaar met haar dienst en was nog in uniform toen ze gisteren rond tien uur 's avonds de woning binnenliep. Ze zag de man en opende het vuur. Daarna riep ze de hulp in van collega's. Tegen de later toegesnelde collega's vertelde ze dat ze dacht haar eigen appartement te zijn binnengelopen.



Andere agenten ontfermden zich over het neergeschoten slachtoffer en verleenden eerste hulp. Het mocht niet baten. De man - het zou gaan om de 26-jarige Botham Jean - overleed later aan zijn verwondingen.

'Nog veel vragen'

Tijdens een persconferentie vanochtend beaamde sergeant Waren Mitchell namens de politie dat er nog veel vragen waren die onbeantwoord zijn. ,,We moeten nog erg veel onderzoek doen. Dit is alles wat we op dit moment weten." Op de vraag of er getuigen waren van het schietincident, antwoordde hij: ,,We hebben nog geen anderen gesproken."



De agente is hangende het onderzoek met verlof gestuurd. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. Het is onduidelijk hoe de vrouw het appartement van haar buurman binnen is gekomen. Mogelijk was de deur open. Volgens bewoners zijn de voordeuren van de woningen te openen met een sleutel of een in te toetsen code.



Het slachtoffer is geboren op het Caribische eiland Saint Lucia, studeerde af in Arkansas en werkte in Dallas voor PwC. ,,Botham deed niemand kwaad", zegt zijn moeder Allie Jean tegen NBC News. ,,Je moet wel gek zijn om niet te zien dat je een verkeerd appartement binnenloopt. Hij is vrijgezel. Dan ziet de inrichting er anders uit."

