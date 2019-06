Agenten opgepakt voor moord jongen (5) tijdens dronken schietspelletje

‘120.000 demonstran­ten in Praag om te proteste­ren tegen Tsjechi­sche premier Babis’

22:08 In Tsjechië spitsen de protesten tegen premier Andrej Babis zich verder toe. In een van de grootste demonstraties sinds de omwenteling in 1989 stroomden tienduizenden demonstranten vanavond naar het centrale Wenceslasplein in Praag. Ze eisten het ontslag van de politicus vanwege vermeende belangenconflicten en een onderzoek naar EU-subsidies voor zijn bedrijven.