Agenten VS niet vervolgd voor dood zwarte man na verstikking bij arrestatie

In het Amerikaanse strafrecht wordt soms gekozen om te werken met een grand jury, die de zaak moet beoordelen en dan beslist of betrokkenen al dan niet voor de rechter moeten verschijnen. Die jury besliste dinsdag om de agenten in de zaak niet te laten vervolgen.

Psychose

De 41-jarige Daniel Prude stierf in het ziekenhuis op 30 maart 2020, zeven dagen nadat de politie hem gearresteerd had in Rochester, in het noorden van de staat New York. De broer van het slachtoffer had de politie zelf gebeld, omdat Prude, die op dat moment een pychose had, zonder bovenkleding het huis uit was gerend. Bij zijn arrestatie kreeg Prude een kap over zijn hoofd en werd hij door agenten tegen de grond gedrukt. Volgens de agenten gebeurde dit omdat zij bang waren om besmet te raken met het coronavirus. Door de verstikking verloor Prude het bewustzijn.