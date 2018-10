Agenten VS speuren naar 'bompakket' voor voormalige vicepresident Biden

De Democratische afgevaardigde Maxine Waters heeft niet alleen een verdachte post in Washington ontvangen, maar ook op haar kantoor in Los Angeles, meldde CNN. Tevens onderzoekt de politie in de Amerikaanse staat een verdacht pakket dat is aangetroffen in het centrale postkantoor van de stad, nabij de wijk Downtown. Het postkantoor in kwestie is ontruimd, meldt de politie op Twitter.