Agressieve poema die gewurgd werd door hardloper blijkt kitten

Travis Kauffman (31), de hardloper die begin februari het wereldnieuws haalde nadat hij een agressieve poema die hem aanviel had gewurgd, blijkt niet te zijn aangevallen door een volwassen ‘bergleeuw’ maar door een kitten. Dat hebben dierenartsen van een natuurpark in de Amerikaanse staat Colorado vastgesteld. Het ging om een exemplaar van hooguit drie of vier maanden oud.

Een autopsie die recent op de dode poema (een mannetje, red.) is uitgevoerd, wees uit dat het dier tijdens de aanval vermoedelijk 15 kilo woog en toen het later in de wildernis werd gevonden 5 kilo lichter. Vanwege het gewicht en de leeftijd gaat het volgens de Colorado Parks and Wildlife-experts om een nog jong dier, oftewel een kitten. Desondanks slaagde de poema erin Kauffman ernstig te verwonden. Volwassen poemamannetjes wegen tussen de 53 en 100 kilo. Vrouwtjes maximaal 64 kilo.

Na zijn levensbedreigende, uiterst zeldzame confrontatie met de katachtige deed het slachtoffer uitgebreid zijn schokkende verhaal. ,,Toen de poema me aanviel, beschermde ik gelijk mijn gezicht met mijn handen. Vervolgens greep het dier met zijn klauwen mijn handen en begon te krassen in mijn gezicht en nek. Op dat moment kwam ik in een soort overlevingsmodus terecht”, aldus Kauffman die vooral angstig was voor de vlijmscherpe klauwen aan de achterpoten. ,,Ik was bang dat die mijn buik zouden raken.” Na een worsteling lukte het de man zijn voet op de nek van de poema te zetten. ,,Vervolgens duurde het gevecht nog zeker vijf minuten en daarna stopte de poema met bewegen.”

IJzersterk

Nu duidelijk is dat het om een kitten ging, wil dat niet zeggen dat Kauffman onterecht handelde door de nog jonge ‘poes’ te laten stikken. Poemakittens zijn ijzersterk en net zo gevaarlijk als volwassen exemplaren. Een medewerker van het park stelde eerder in een reactie dat de onfortuinlijke jogger, die van achteren werd aangevallen, juist heeft gehandeld. ,,Het enige wat je in zo’n situatie kan doen, is keihard terugvechten”, aldus woordvoerder Rebecca Ferrell van het Colorado Parks and Wildlife.

Een zegsvrouw van de Mountain Lion Organisation, die poema’s (ook wel bergleeuwen genoemd, red.) in hun leefgebied beschermt, keurt de heldhaftige actie van de hardloper ook goed. ,,Wij zeggen altijd: als je een poema tegenkomt, probeer jezelf dan zo groot mogelijk te maken, maak veel lawaai, kijk het dier in de ogen en loop rustig weg. Rennen is af te raden, omdat daardoor het jachtinstinct van de dieren wordt aangewakkerd.”