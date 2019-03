Al 25 Nederlandse jihadisten in Koerdische kampen of cel

Spanje veroor­deelt Nederland­se Charly T. tot anderhalf jaar

17:25 De Nederlandse scholier Charly T. is in Spanje door een kinderrechter veroordeeld tot anderhalf jaar cel en twee maanden ondertoezichtstelling. De rechtbank acht bewezen dat T. zich schuldig heeft gemaakt aan het seksueel misbruik van twee Britse meisjes in een bungalowpark. T. hoeft niet daadwerkelijk de cel meer in. In Spanje hoeft dat niet voor celstraffen tot twee jaar, als je de bijbehorende boete maar betaalt.