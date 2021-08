Al 27 doden bij hevige overstromingen in Turkije

President Belarus Zwicht Loekasjen­ko dan toch voor de druk en geeft hij zijn macht op?

10 augustus De Belarussische machthebber Aleksandr Loekasjenko zei deze week dat hij ‘spoedig zal vertrekken als president’. Zo onomwonden had hij zich nog niet uitgelaten over zijn toekomst. Gaat ‘Batka’ echt of maakt hij veel Belarussen blij met een dode mus?