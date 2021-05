Al een week spoorloos: dit is de ontspoorde militair die België compleet op zijn kop zet

jurgen coningsJürgen Conings was voor velen ‘een gewone jongen’. Inmiddels is de 'potentieel gewelddadige extremist’ de meestgezochte man van België.

Zijn vriendin mag hem dan kennen als een ‘knuffelbeer’, Jürgen Conings (46) stond toch als een stuk minder aaibaar bekend bij de Belgische inlichtingendienst. De korporaal die aan de haal ging met zwaar wapentuig, zich verschanste in Nationaal Park Hoge Kempen en die wordt gezocht omdat hij heeft gedreigd een aanslag te plegen op Belgische politici en virologen (‘het regime’, in zijn woorden) stond genoteerd als een ‘potentieel gewelddadige extremist’.



Volgens de Belgische anti-terreurbestrijding Ocad is het iemand met extreme opvattingen die de intentie heeft in naam daarvan geweld te gebruiken maar die nog geen concrete stappen in die richting heeft ondernomen. Dat laatste werd nu wel gevreesd gezien de afscheidsbrief die Conings achterliet.

De extreme opvattingen van de meestgezochte man van België zijn geworteld in het extreemrechtse gedachtengoed. Op zijn Facebookprofiel zou Conings recent nog hebben hebben gekoketteerd met het runenteken dat de Duitse SS gebruikte. Belgische media melden contacten met Tomas Boutens, een andere ex-militair en notoire Belgische neonazi. Hij werd ooit veroordeeld wegens plannen om een aantal prominente Belgen te vermoorden, met de bedoeling zo allochtonen en autochtonen tegen elkaar op te zetten.

Bekenden van Conings omschrijven de superfitte inwoner van Dilsen-Stokkem (vlakbij Sittard aan de Vlaamse kant van de Maas) vaak als ‘een gewone jongen’, opgeleid tot lasser en met een logo van voetbalclub Anderlecht op zijn borst getatoeëerd. Op zijn 18de meldde hij zich bij het Belgische leger. Hij maakte carrière en nam deel aan missies in het voormalige Joegoslavië, Libanon, Irak en Afghanistan.

Rambo

Conings omschrijft zichzelf als een ervaren sluipschutter, gespecialiseerd in camouflagetechnieken. Dat laatste deelt hij dan met de ontspoorde filmheld Rambo van wie hij wel wat trekjes heeft. De in overlevingstechnieken getrainde Rambo had problemen met de autoriteiten en kreeg in de bossen van de staat Washington eveneens een grote politiemacht achter zich aan.

Naar verluidt zouden de buitenlandse militaire missies ook bij Conings sporen achter hebben gelaten, tenminste zo suggereerde Tomas Boutens op Facebook. ‘Uit respect voor zijn privacy is het niet nodig in detail te treden’, meent Boutens die in de krant De Standaard wordt omschreven als ‘de goeroe van extreemrechts in Vlaanderen’.

Conings, die twee kinderen heeft uit een eerder huwelijk, had problemen en extreme denkbeelden. Die leidden ertoe dat hij zijn carrière in het leger verspeelde. Uiteindelijk werd hij niet de schietinstructeur die hij graag wilde zijn maar iemand die de wapens klaarzet voor schietoefeningen. Zo kwam hij ook gemakkelijk aan het arsenaal waarmee hij zich in de bossen van Belgisch Limburg heeft verschanst.

Onderzoek

De Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft inmiddels een onderzoek gelast naar hoe het mogelijk was dat iemand met een stempel van ‘potentieel gewelddadige extremist’ normaal toegang had tot het arsenaal van het Belgische leger waar hij ongehinderd vier raketwerpers, een machinegeweer, een pistool en 2000 kogels mee kon nemen. Conings had eerder een disciplinaire straf gekregen vanwege openlijke bedreiging van de Belgische viroloog Marc Van Ranst.

Vriendin en basisschoolonderwijzeres Gwendy (46) omschrijft alles wat er nu gebeurt als een nachtmerrie waaruit ze maar niet wakker wordt. ‘Dit is niet mijne Jürgen, niet de lieve vriend die zo’n goede papa is voor onze kinderen’. Wendy zou de Vlaamse politie nu assisteren bij de zoektocht in het bos, in de hoop dat hij zich overgeeft.

Dit zeggen buurtbewoners over de Belgische militair: