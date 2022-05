Al Jazeera-journaliste doodgeschoten bij strijd Westelijke Jordaanoever

Grote volkswoede in Sri Lanka: tientallen huizen van politici in brand, leger mag vandalen neerschie­ten

Afgelopen nacht staken demonstranten in Sri Lanka tientallen huizen van politici in brand. De premier is gisteren dan wel opgestapt, na weken van protesten, maar de volkswoede blijft groot. Ondertussen krijgen veiligheidsdiensten de opdracht om meteen te schieten bij vandalisme of als er geplunderd wordt.

