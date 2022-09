Al ruim de helft van het gas weggelekt uit Nord Stream-leidingen, Rusland doet beroep op Veiligheidsraad

met videoMeer dan de helft van het gas dat in de beschadigde gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zit is inmiddels weggestroomd. Uiterlijk zal ook het overige gas uit de leidingen zijn weggelekt. Dat zegt het Deense Energieagentschap. Het Westen ziet Rusland als het brein achter de explosies. De Russische regering, die de beschuldigingen ‘stompzinnig’ noemt, wil de VN-Veiligheidsraad bijeenroepen.

De lekken in de pijpleidingen werden maandag ontdekt nadat de leidingen op verschillende plaatsen in Deense en Zweedse wateren waren gebarsten. De Europese Unie en de Navo menen dat sabotage de oorzaak is van de beschadigingen. De Deense politie heeft ook een onderzoek ingesteld en werkt daarin samen met de politie in Zweden en Duitsland.

De Deense premier Mette Frederiksen sprak op een persconferentie dinsdagavond van ‘opzettelijk handelen’, maar ze heeft geen aanwijzingen om een schuldige aan te wijzen. Ook EU-voorzitter Ursula von der Leyen spreekt openlijk van sabotage. Ze vindt dat de ‘sterkst mogelijke reactie’ nodig is.

Ook EU-buitenlandcoördinator Josep Borell is ‘erg verontrust’ en benadrukt nu dat de lekkages opzettelijk zijn veroorzaakt. ‘Veiligheids- en milieukwesties hebben nu de grootste prioriteit. Deze incidenten zijn geen toeval en raken ons allemaal’, schrijft hij. ‘Iedere opzettelijke verstoring van de Europese energie-infrastructuur is onacceptabel en kan rekenen op een robuuste en verenigde reactie.’

Nooit meer bruikbaar?

De pijpleidingen, die lopen van Rusland naar het Duitse vasteland, bevatten in totaal 778 miljoen kubieke meter aardgas. Het weglekken ervan komt overeen met 32 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot van Denemarken, zei het Energieagentschap in een verklaring. Grote hoeveelheden komen nu als een grote gasbel omhoog in de Oostzee, ter hoogte van het Deense eiland Bornholm.

Duitse veiligheidsdiensten vrezen dat de drie grote lekkages ervoor zorgen dat de pijpleidingen waarschijnlijk nooit meer bruikbaar zijn, schrijft de krant Tagesspiegel. Uit de forse gaten stroomt niet alleen veel gas, tegelijkertijd loopt er ook zeewater in de metalen buizen. Het zout zorgt - als het niet snel wordt gerepareerd - voor zeer grote schade, weten de Duitsers volgens Tagesspiegel.

Volledig scherm De gasbel die omhoog komt in de Oostzee. © AP

Nog onduidelijk is wat voor gevolgen deze mogelijke aanval op de energievoorziening van Europa heeft. Denemarken en Zweden benadrukken dat ze de sabotage niet zien als aanval op hun land, omdat het in internationale wateren is gebeurd. De leidingen liggen weliswaar in hun economische zones, maar het wordt niet gezien al territoriaal gebied.

Hybride oorlogsvoering

Zweden is klaar om militaire middelen vrij te spelen, mocht dat nodig zijn, zei premier Magdalena Andersson. De Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkēvičs betuigde op Twitter steun voor Denemarken en schreef: ‘Het lijkt erop dat we een nieuwe fase van hybride oorlogsvoering ingaan.’

De landen rond de pijpleidingen staan over de ontwikkelingen in nauw contact met partners als de Navo. Ook die gaat het woord ‘sabotage’ niet meer uit de weg, blijkt uit een tweet van secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Hij heeft gesproken met de Deense minister van Buitenlandse Zaken, onder meer over Navo-bescherming van cruciale infrastructuur in de aangesloten landen.

Bekijk hier de reactie van de Zweedse premier:

De Amerikaanse inlichtingendiensten zouden Duitsland al weken geleden gewaarschuwd hebben voor mogelijke aanvallen op gaspijpleidingen, schrijft weekblad Der Spiegel.

‘Stompzinnig en absurd’

Beschuldigingen dat Rusland achter de vermeende sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zou zitten, zijn ‘stompzinnig en absurd’, zegt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov . De Russische regering wil de VN-Veiligheidsraad bijeen roepen om zich te buigen over de gaslekkages.

Rusland is van mening dat de Amerikaanse president Joe Biden maar eens antwoord moet geven op de vraag of de Verenigde Staten op 25 en 26 september het dreigement hebben uitgevoerd ten aanzien van Nordstream 2, die overigens niet in gebruik is genomen. De VS waren sterk gekant tegen de aanleg van die gaspijpleiding van Oest-Loega, ten westen van Sint-Peterbsurg, naar Duitsland.

Hoewel Westerse leiders niet hardop hebben gezegd dat Rusland achter de actie zit, zal dat in veel landen wel gedacht worden. Oekraïne sprak wel openlijk van een terroristische daad door Rusland. Kremlin-woordvoerder Peskov zei dat het voorspelbaar is dat er beschuldigingen naar Rusland worden geuit. Volgens hem is het nog onduidelijk hoe lang reparaties aan de pijpleidingen zullen duren. De leidingen liggen stil, maar zijn wel gevuld met gas.

Ook zei Peskov dat Amerikaanse bedrijven veel meer winst zullen maken met de gasleveringen aan Europa. Door de lekkages is de onrust op de gasmarkt toegenomen, waardoor de Europese gasprijs hard is gestegen.

