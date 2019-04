Al ruim duizend gevallen van cholera in Mozambique en één dode

Inmiddels zijn er in het getroffen gebied zeven behandelcentra voor cholera-noodgevallen operationeel en worden er nog twee opgezet in Nhamatanda, zegt David Wightwick, teamleider van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Beira. In de stad is het leidingwater op sommige plekken hersteld, maar grote delen van het centrum hebben nog steeds geen toegang tot schoon water, zo laat hij weten aan AP. Woensdag start daarom een grote vaccinatiecampagne, daartoe zijn 900.000 doses van het vaccin ingevlogen, aldus Wightwick. ,,Daarmee zouden we een verdere verspreiding moeten kunnen tegengaan.’’