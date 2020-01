Alarmerende beelden uit Wuhan: mensen bewusteloos op straat, chaos in ziekenhuizen

CORONAVIRUS UPDATEZieke mensen die bewusteloos op straat liggen, een ongeziene chaos in ziekenhuizen, hulpverleners in beschermende pakken die handen tekortkomen: de beelden die op sociale media circuleren van de toestand in de Chinese miljoenenstad Wuhan zijn zeer verontrustend. Het coronavirus heeft al 41 doden geëist, meer dan 1300 mensen zijn besmet geraakt. Dertien steden zijn afgesneden van de buitenwereld, ruim 43 miljoen inwoners leven daardoor in quarantaine.

De ziekenhuizen in Wuhan hebben grote moeite met de behandeling van de vele besmette inwoners met het coronavirus. Berichten van chaos en overvolle ziekenhuizen bereiken de media. Er zijn niet genoeg ziekenhuizen om de zieken op te vangen, er zijn niet genoeg bedden op de afdelingen, niet genoeg dokters en verplegers, en niet genoeg beschermende maskers en handschoenen.

Ook zorgpersoneel is niet veilig. De infectieziektenspecialist Jiang Jijun was uitgeput. Hij overleed aan een hartstilstand terwijl hij bezig was met behandeling van patiënten. Een verpleegster die zeven maanden in verwachting is, bleef patiënten verzorgen. Ze kreeg het virus zelf, en haar 70 jaar oude moeder ook.

Werknemers van de ziekenhuizen dragen luiers. Er zou niet genoeg tijd zijn om naar de wc te gaan, of mensen zouden bang zijn dat hun beschermende kleding zou scheuren tijdens het aan- en uittrekken. De voorraad van beschermende pakken schiet tekort. Aan ander materiaal als chirurgische maskers en veiligheidsbrillen is ook een tekort. Extra medische uitrusting is nodig, melden de autoriteiten in Hubei. De Chinese Gezondheidscommissie heeft inmiddels 1230 man medisch personeel naar Wuhan gestuurd, laten de autoriteiten weten. De helft van het medisch personeel is al begonnen. Het ministerie van Industrie heeft ook 14.000 beschermende pakken geleverd. Eerder was al gemeld dat het leger 450 artsen en verpleegkundigen naar Wuhan had gestuurd.

Medicijn

Volgens Paul Stoffels, een deskundige die het Amerikaanse gezondheidsbedrijf Johnson & Johnson leidt, kan het nog bijna een jaar duren voor er een medicijn op de markt komt. ,,Een eerste versie van het vaccin zit al in onze laboratoria”, klinkt het in The Guardian. Verwacht wordt dat de eerste testen in de zomer zouden kunnen uitgevoerd worden. ,,De kans bestaat dat dit een wereldwijde epidemie wordt. Maar de ebolacrisis is een wake up-call geweest, sindsdien spelen we veel korter op de bal.”

China is intussen in allerijl gestart met de bouw van een ziekenhuis van maar liefst 25.000 vierkante meter. De werkzaamheden zouden binnen tien dagen al klaar moeten zijn. Het ziekenhuis zal uitsluitend patiënten opvangen die besmet zijn geraakt met de mysterieuze longziekte.

Chinees Nieuwjaar

Het attractiepark Disneyland in Shanghai, de grootste stad van China, heeft tot nader order de deuren gesloten. ,,Ons enige doel is de epidemie te voorkomen en de gezondheid te vrijwaren”, staat op de website te lezen. Ook delen van de Chinese Muur worden gesloten voor bezoekers, net als enkele bekende monumenten in en rond Peking. Het Vogelneststadion (het nationaal stadion dat gebouwd werd voor de Olympische Spelen van 2008) is nu al dicht, vanaf vandaag zullen ook de Ming-graven en het Pagodenbos niet meer toegankelijk zijn. Daarnaast sluit McDonald’s alle restaurants in vijf steden in de provincie Hubei. Naast Wuhan gaan ook de vestigingen van de fastfoodketen in Ezhou, Huanggang, Xiantao en Qianjiang dicht. McDonald’s doneerde 1 miljoen yuan (131.000 euro) aan de Wuhai Charity Foundation om de strijd met het virus aan te gaan.

De internationale skibond FIS twijfelt of de wereldbekerwedstrijd in China wel door moet gaan. De bond gaat de komende dagen de teams polsen hoe zij tegenover afreizen naar China staan nu daar het coronavirus is uitgebroken. In het nabij Peking gelegen Yanking staan op 15 en 16 februari een afdaling en een super-G voor mannen gepland. Yanking, waar over twee jaar ook de olympische wedstrijden worden gehouden tijdens de Winterspelen van Peking, ligt meer dan 1000 kilometer ten noorden van Wuhan. Ook de Super Cup van de Chinese voetbalbond (CFA), die op 5 februari in de Oost-Chinese stad Suzhou zou worden gehouden, is uitgesteld.

De voorpagina van de People’s Daily wordt intussen gedomineerd door president Xi Jinping die zijn volk een gelukkig nieuwjaar wenst. Op het avondnieuws van staatszender CCTV passeerde het virus de voorbije dagen pas als vijfde of zesde item. ,,Maar dat heeft met het communistische protocol te maken”, stelt China-expert Bill Bishop. ,,Nieuws over de president en wat er gebeurt in de aanloop naar Nieuwjaar moet altijd vooraan zitten.”

,,Bij andere officiële media komt nieuws rond het virus wel op de eerste plaats. De klemtoon ligt op actie: wat kan er gedaan worden om het virus in te dammen? Elk teken van paniek is uit den boze.” Caixin, de meest vrije mediaspeler van het land, heeft negen verslaggevers in Wuhan (het epicentrum van de virusuitbraak). Het wordt interessant om te kijken hoe open zij mogen blijven communiceren. Voorlopig wordt er een oogje dichtgeknepen, maar dat zal volgens mij niet blijven duren. Hoeveel zullen ze nog naar buiten mogen brengen vooraleer de censuur toeslaat? Dat wordt de hamvraag”, besluit de Amerikaanse journalist.

Het leger verspreidt intussen een handleiding van zestien pagina’s om de strijd met het virus aan te gaan. Cartoonfiguren leggen daarin uit welke regels rond hygiëne en preventie dienen gevolgd te worden. Veertig werknemers van het militair hospitaal van Wuhan steken ook een handje toe op de afdeling intensieve zorgen.

