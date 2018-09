Alle passagiers weer weg uit vliegtuig New York

VIDEOAlle passagiers hebben het vliegtuig verlaten dat onder quarantaine was geplaatst in New York. Negentien passagiers bleken ziek, meldt een woordvoerder van burgemeester Bill de Blasio op Twitter. Eerder werd nog gesproken van een honderdtal zieken. Uit onderzoek moet blijken waar zij precies aan lijden, maar de symptomen zouden wijzen op griep.

Over het totale aantal patiënten deden tegenstrijdige verhalen de ronde. Gezondheidsdienst CDC meldde in een verklaring dat zo'n 100 van de 521 passagiers onwel waren geworden. De symptomen bestonden uit hoesten en koorts. De autoriteiten stelden een onderzoek in en controleerden onder meer de temperatuur van passagiers. Mensen die niets mankeerden, konden verder reizen.

Vlucht 203 vertrok eerder vandaag vanuit Dubai. Volgens het Amerikaanse NBC New York zijn tien passagiers overgebracht naar het ziekenhuis.

De piloot zou melding hebben gemaakt van twee mensen met hoge koorts, zeggen bronnen tegen ABC News. Eerder zei een ingewijde tegen The New York Times dat het om tientallen passagiers zou gaan die last hebben van hoestbuien en moesten overgeven. Ook zouden twee bemanningsleden hoge koorts hebben.

Tussenstop

De woordvoerder van de burgemeester stelde eerder dat het toestel een tussenstop maakte in Mekka, waar griep heerst. Hij zei later dat het toch ging om een directe vlucht van Dubai naar New York. ,,Het lijkt erop dat sommige zieke passagiers uit Mekka kwamen voordat ze instapten in Dubai.''

De lokale autoriteiten melden dat ruim 520 mensen aan boord zijn van het toestel, een Airbus 380. Emirates bevestigde al dat mensen onwel zijn geworden in het toestel. Het ging volgens de luchtvaartmaatschappij om tien passagiers.

Beelden

Een passagier aan boord van het vliegtuig, Larry Coben, deelde op Twitter beelden van de situatie. Bij aankomst in New York is het vliegtuig in quarantaine geplaatst op de luchthaven. Tientallen brandweerwagens en ambulances stonden klaar naast het toestel.