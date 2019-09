Alles klaar voor brexit-vuurwerk in Lagerhuis

Voor Boris Johnson wordt het erop of eronder. De Britse premier zet in op een no deal-brexit én vervroegde verkiezingen.

Terwijl het Britse Lagerhuis zich opmaakt voor parlementair vuurwerk van de eerste orde heeft Boris Johnson vanmorgen een laatste gesprek gehad met rebellerende partijgenoten. De Britse premier benadrukte daarin dat hun inspanningen om een no deal-brexit, op 31 oktober, te voorkomen en de onderhandelingen daarover met Brussel uit te stellen de onderhandelingspositie van Groot-Brittannië te zeer zouden ondermijnen.



Volgens aanwezigen bij de besloten bijeenkomst zou Johnson duidelijk hebben gemaakt dat uitstel van brexit in zijn ogen neerkomt op een ‘overgave’ aan Brussel. Een aantal rebellerende conservatieven zou de premier op hun beurt zonneklaar hebben gemaakt dat ze desondanks toch met de oppositie tegen een eventuele no deal-brexit zullen stemmen. Ook al kost ze dat dus hun plek in de partij en hun zetel in het Lagerhuis bij de volgende verkiezingen omdat ze hun verkiesbare plek verspelen.

Liever een deal

De premier heeft gezegd dat hij het liefst met een deal uit de EU stapt, maar sluit een no-deal brexit nadrukkelijk niet uit. Hij wil in elk geval geen nieuw uitstel meer van het Britse vertrek uit de EU. Dat plaatst hem op een ramkoers met parlementariërs die vrezen voor chaos als er geen brexitdeal komt. De bron rond de Conservatieve dissidenten zegt dat er nog maar een ‘erg korte tijdsperiode’ is waarin het parlement niet is geschorst.



Voormalig minister van Financiën Philip Hammond heeft gezegd dat hij tegen de regering zal stemmen opdat het parlement uitstel van de deadline kan afdwingen. ,,We zullen genoeg stemmen hebben. Veel collega’s zijn boos over de trucs van de partijleiding die iedereen die uit de pas loopt een kopje kleiner wil maken.’’ Minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, bevestigde vanmiddag nog eens dat uitstel van brexit niet meer aan de orde is, want, dat zou een verkeerd signaal sturen naar de onderhandelaars.



Martelen

Volledig scherm Minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab. © AFP De onderlinge sfeer in conservatieve kringen was vandaag toch goed, melden aanwezigen. Dat was gisteren wel even anders. Toen dreigde Johnson degenen die hem niet wilden volgen uit de partij te knikkeren en ook (grapje van Boris) te ‘martelen’. Tevergeefs, weet hij nu. Er zullen genoeg dissidente stemmers zijn. Johnson heeft gezegd dat hij dan dus niet kan onderhandelen met Brussel, niet als zijn handen gebonden zijn. In dat geval wordt gekoerst op vervroegde verkiezingen. Die lijken onvermijdelijk als het Lagerhuis inderdaad ervoor stemt de brexitdeadline nogmaals te verschuiven.



Veel wijst nu op spoedverkiezingen, halverwege oktober, vlak voor de belangrijke EU-top in Brussel. Het kan daarna alle kanten opgaan. Zelfs een niet doorgaan van brexit komt in beeld als Johnson de verkiezingen zou verliezen – wat overigens bijna niemand verwacht. Het Britse pond sterling heeft moeite met al die onzekerheid en zakte even naar het laagste punt sinds bijna 35 jaar ten opzichte van de dollar.

