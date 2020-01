Alles wat je doet, eet, ziet, hoort en aanraakt, wordt beïnvloed door deze man

Update Briefje op raam huis overleden Ierse kinderen: ‘Bel alarmlijn, ga niet naar boven’

19:04 Ierland is sinds gisteravond in de ban van een vooralsnog mysterieus familiedrama. Drie jonge kinderen - de broers Connor (9) en Darragh (7) en zusje Carla (3) McGinley - zijn door een nog onbekende oorzaak overleden in een woning in Newcastle, een dorpje in het zuidwesten van Zuid-Dublin. Een vrouw van in de veertig, vermoedelijk de moeder van het gezin, is naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in verwarde toestand de straat op was gerend.