'Als je niet wilt dat mensen aan je slipje trekken, moet je geen model worden'

Modellen die klagen over handtastelijke ontwerpers of fotografen kunnen volgens Lagerfeld beter bij de nonnen gaan. ,,Daar is altijd wel plek voor je. Ze zoeken nog mensen, hoor ik!'', schertst hij in gesprek met de Franse modesite Numéro.



De excentrieke modefanaat hoorde de talloze #metoo-onthullingen van vrouwen over hun ervaringen met seksueel misbruik de afgelopen maanden met verbijstering aan. ,,Ik ben nog het meest geschokt over al die sterretjes die er twintig jaar over hebben gedaan om zich te herinneren wat er is gebeurd'', zegt Karl. ,,Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan getuigen voor eventuele rechtszaken.''