'Het lijkt alsof de atoombom is gevallen'

,,Ontzettend veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt, uit werkelijk alle winkels wordt geplunderd en op sommige plekken op het eiland lijkt het alsof de atoombom is gevallen.'' Dat zegt de 29-jarige Nathalie Tackling via een kristalheldere verbinding met haar mobieltje. Dat op zich mag een klein wonder heten, want vrijwel overal op Sint-Maarten zijn de verbindingen uitgevallen.

Quote Als het een halfuur langer had geduurd, was er niets meer van het eiland overgebleven Nathalie Tackling Tackling (29) maakte vandaag een kleine rondgang over het eiland. ,,Orkaan Luis in 1995 was vernietigend, maar deze was erger. Het zwaarste deel van de storm duurde vier uur. Wij denken dat als het een halfuur langer had geduurd er niets meer van het eiland was overgebleven.''



Ze werkt daar nu voor het radiostation Laser 101. Dat probeert bewoners van de eilanden en de achterban in Nederland zo goed en zo kwaad als het gaat op de hoogte te houden van de gevolgen van orkaan Irma.

Tackling heeft rechten gestudeerd aan de universiteit in Maastricht, keerde een paar jaar geleden terug naar Sint-Maarten en werkt daar nu voor Laser 101. Dat radiostation probeert bewoners van de eilanden en de achterban in Nederland zo goed en zo kwaad als het gaat op de hoogte te houden van de gevolgen van orkaan Irma. Online en via zendmasten op het eiland. Andere radiostations, onder meer op Curaçao en Saba, gaven het signaal door.

Het onvermogen om met elkaar te communiceren was een groot probleem. Mobieltjes gaven geen gehoor, vinkjes op WhatsApp bleven grijs, zelfs satelliettelefoons lieten het afweten. Dat had alles te maken met de grootste zendmast van telecombedrijf UTS die in hoofdstad Philipsburg werd omgemaaid, alsof het niets was. Het gevaarte van 40 meter hoog belandde bovenop het hoofdgebouw en sloeg een krater in het dak

Nieuwe storm

,,Het laatste etmaal is uitzenden zo goed als onmogelijk'' zegt ze. ,,Er is te veel schade aangericht. Maar we proberen snel weer in de lucht te komen via de enige nog werkende antennemast op een heuvel. We moeten iedereen blijven waarschuwen voor het wassende water en de nieuwe storm José die mogelijk nadert'', aldus Tackling.

Voor en tijdens de orkaan hebben de medewerkers vragen beantwoord van eilandbewoners en hun achterban in Nederland en veel tips kunnen geven. ,,Mensen wilden weten hoe lang het noodweer nog duurt en waar ze het best kunnen schuilen. Wij adviseren dan een zogenoemde saferoom in te richten, zonder ramen, bijvoorbeeld de badkamer.'' Een vrouw met een ernstige beenwond konden ze in contact brengen met de hulpdiensten. ,,Ze was panisch, maar kon worden gerustgesteld.'

Handhaving

Peter Jan de Vin, de commandant van de Zeestrijdkrachten in de Cariben, heeft zijn militairen ondertussen opdracht gegeven om de lokale autoriteiten op Sint-Maarten bij te staan bij het handhaven van de openbare orde. ,,Daar gaat nu alle aandacht naartoe'', aldus De Vin in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) bevestigde donderdag dat er sprake is van plunderingen op het eiland. Eerder waren de prioriteiten van de militairen het beveiligen van de shelters en een beeld krijgen van de omvang van de schade.

De Vin zei dat het de bedoeling is dat op Sint-Maarten een vliegtuig gaat landen met een klein detachement politieagenten. Het marineschip Zr. Ms. Pelikaan is inmiddels afgemeerd in de containerhaven van Philipsburg op Sint-Maarten. Het schip heeft hulpgoederen en militairen aan boord om het door orkaan Irma getroffen eiland te helpen.