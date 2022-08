Alwéér drama met Nederlander in bergen, zesde dode in korte tijd

Een 64-jarige Nederlandse bergbeklimmer is maandagnacht om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen, bevestigt de politie. De man gleed uit toen hij de 4491 meter hoge Täschhorn wilde beklimmen. Het is niet duidelijk waardoor dat gebeurde. Het is al de zesde Nederlander in korte tijd die in bergachtig gebied valt en overlijdt. De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging wijt dat onder andere aan slechte conditie en onervarenheid.