Amanda Knox huilend: ‘Een dief heeft Meredith vermoord, ik niet’

videoDe Amerikaanse Amanda Knox, die vier jaar in een Italiaanse cel zat voor de moord op een medestudente, maar uiteindelijk werd vrijgesproken, heeft voor het eerst sinds haar vrijspraak gesproken in Italië. Op een congres over strafrecht sprak ze vandaag over haar zaak. ,,Het was voor mij onmogelijk een eerlijk proces te hebben.”

In Italië klonk de afgelopen dagen veel kritiek op de komst van Knox, die in Italië nog altijd door velen als schuldig wordt beschouwd. Zelfs de raadsheer van het hof van Assisi, die Knox heeft vrijgesproken, vond haar komst onverstandig. ,,Als ik haar was, was ik stil gebleven. Ook uit respect voor het slachtoffer en haar familie. Ik hoop dat ze de kwestie niet misbruikt voor economisch gewin.’’ De zaak van Knox kreeg enkele jaren geleden opnieuw veel aandacht door een geruchtmakende Netflix-documentaire.

Tijdens het congres in Modena verdedigde Knox zaterdag haar komst. ,,Italië is onderdeel van wie ik ben. Ondanks de grote tragedie die ik heb meegemaakt, ben ik teruggekomen omdat ik dat moest doen. Velen denken dat ik gek ben om hier terug te komen. Ze vertelden me dat ik zou worden aangevallen en dat ik opnieuw de gevangenis in zou moeten.’’

Binnengedrongen

Knox ging vandaag uitgebreid in op de moord op medestudente Meredith Kercher, een zaak die de gemoederen in Italië en Amerika jarenlang bezighield. ,,Op 1 november 2007 is een dief mijn appartement binnengedrongen. Hij heeft Meredith vermoord. Hij heeft DNA-sporen achtergelaten en is het land uit gevlucht. Ondanks dat veel mensen zijn naam hebben gehoord, concentreerden het OM, de politie en veel journalisten zich op mij.”

,,Journalisten vroegen om mijn arrestatie. Ze onderzochten mij terwijl de dief kon vluchten. Ze negeerden bewijzen en ooggetuigen. Ze schetsten mij als een sluw meisje, een psychopaat, een junk, een hoer. Ik was schuldig. Er is een onwaar en ongefundeerd verhaal gecreëerd dat de fantasie van de mensen op hol heeft gebracht.’’

Uithaal naar media

De Amerikaanse haalde hard uit naar de pers, met wie zij dezer dagen vooralsnog weigert te praten. Ze is ervan overtuigd dat het gerechtelijk onderzoek is besmet door de media-aandacht. ,,Het was voor mij onmogelijk een eerlijk proces te hebben. In de rechtbank van de publieke opinie ben je geen mens van vlees en bloed, maar een object dat geconsumeerd wordt. Ik had geen enkel motief om mijn vriendin te vermoorden.”

,,Er waren nul DNA-sporen van mij op de plaats delict. Vervolgens hoorde ik de rechter het woord ‘schuldig’ uitspreken. Het vonnis viel als een blok beton op mij, ik kon niet meer ademen. De lichten van de camera’s knipperden terwijl ik de rechtszaal uitliep. Ik was onschuldig maar de rest van de wereld had besloten dat ik schuldig was.’’

Ontoelaatbaar

Uiteindelijk, aldus Knox, is ze het Hof van Cassatie (de hoogste Italiaanse rechter) dankbaar om alsnog te oordelen dat ze onschuldig was. ,,Het Europese Hof heeft vervolgens nog meer rechtgezet door te oordelen dat het ontoelaatbaar was dat er geen advocaten en tolken waren bij de eerste verhoren. Maar dat spreekt de Italiaanse staat nog altijd niet vrij voor het feit dat ze me acht lange jaren hebben veroordeeld.’’

Knox zou Officier van Justitie Giuliano Minnini, haar aanklager in eerste aanleg, graag eens willen ontmoeten buiten de rechtszaal. ,,Toen ik twintig jaar oud was, was hij een monster met als enige motivatie mijn leven verwoesten. Ik weet nu dat dat beeld van hem verkeerd was. In de Netflix-documentaire over mijn zaak waarvoor hij ook is geïnterviewd, zag ik geen monster, geen slecht mens, maar een man die het goede probeerde te doen, voor een familie die rouwde. Op een dag zou ik hem willen ontmoeten. En dan hoop ik dat hij mij ook niet zal zien als een monster, maar simpelweg als Amanda.’’

Vrijspraak

De zaak rond Knox begon op 1 november 2007, toen het levenloze lichaam van de Engelse student Meredith Kercher werd gevonden in haar kamer in de Italiaanse studentenstad Perugia. Huisgenoot Amanda Knox werd beschuldigd haar om het leven te hebben gebracht, samen met haar vriend Raffaele Sollecito. Na acht jaar van procedures werd Knox definitief vrijgesproken door het Italiaanse gerecht. Knox bracht vier jaar in een Italiaanse gevangenis door. Na haar vrijlating in oktober 2011 vloog ze diezelfde dag terug naar Seattle. Ze beloofde toen dat ze nooit meer voet op Italiaanse bodem zou zetten.

Op de luchthaven van Milaan werd ze afgelopen donderdag opgewacht door een haag van journalisten. Gisteren verschenen al foto’s waarop Amanda Knox zichtbaar geëmotioneerde luisterde naar de verhalen van slachtoffers van juridische fouten, die daardoor jarenlang ten onrechte in de gevangenis hadden gezeten. Vandaag sprak zij zelf tijdens het debat met als thema ‘het strafproces van de media’.

