Amazon in New York aangeklaagd voor in gevaar brengen personeel

Juf mag na uitlekken pikante filmpjes en bijbaan als pornoster geen les meer geven

12 februari Een juf op een school in het Belgische Maldegem is haar baan kwijtgeraakt nadat deze week erotische filmpjes van haar opdoken en circuleerden onder leerlingen. In haar vrije tijd gaat ze door het leven als pornoster Ray Gonewild. ,,Raar dat seks nog altijd zo’n taboe is. Wat ik in mijn vrije tijd doe, heeft toch niets te maken met mijn kwaliteiten als leerkracht?”, klinkt het.