Ambtenaar ontslagen na urineren in gemeenschappelijke waterkoker

Dit is de brave bejaarde die 93 moorden heeft gepleegd

8 oktober De 79-jarige Samuel Little is de grootste seriemoordenaar uit de geschiedenis van de VS. Dat zegt de FBI, nu de bejaarde Amerikaan 93 moorden heeft bekend. Dankzij de tekeningen die hij van zijn slachtoffers maakte, zijn vijftig zaken inmiddels al bewezen. ‘Hij lijkt een brave grootvader, maar in zijn ogen zie je het pure kwaad.’