Amerika in de ban van mysterieuze verdwijning 13-jarige Jayme

VIDEOAmerika is al ruim twee weken in de ban van een mysterieuze verdwijningszaak. Jayme Closs (13) is spoorloos verdwenen op de dag dat haar ouders in hun huis in de bossen waren vermoord. Een fout gelopen overval? Of was het de bedoeling haar te ontvoeren? De FBI tast in het duister.

Het noodlot sloeg toe bij de familie Closs uit het kleine dorp Barron in Wisconsin op 15 oktober. Net voor 1 uur ‘s nachts krijgt de politie een noodoproep. Er wordt niets gezegd, maar de telefonist hoort wel veel rumoer en geschreeuw op de achtergrond. Enkele agenten zijn vier minuten later al ter plaatse. Ze vinden de doorzeefde lichamen van Denise (46) en James Closs (56). Het lijk van de vader ligt in de gang, de voordeur blijkt ingetrapt. De moeder wordt in een van de kamers teruggevonden. Van de recentelijk 13 geworden dochter Jayme geen spoor.



Tweeduizend vrijwilligers doorzoeken daarop de omgeving, met de hulp van politiehonden, drones en infraroodtechnologie. De grote actie levert geen enkele bruikbare aanwijzing op. De politie plaatst wel kleine camera’s in het huis, voor het geval de dader zou terugkeren.

Afgelopen zaterdag leek er een doorbraak in de zaak te zijn: agenten konden tijdens de begrafenis van Denise en James de Amerikaan Kyle Jaenke-Annis oppakken terwijl hij aan het inbreken was in de woning van het gezin. De man stond in de slaapkamer van Jayme en was vooral geïnteresseerd in haar kledij. Zo had hij al ondergoed en een jurk van haar meegepakt.



Uit nader onderzoek bleek hij echter niet de moordenaar te zijn, en ook niets te maken te hebben met de mogelijke ontvoering van Jayme. De man bleek perverse neigingen te hebben. ,,Ik was benieuwd welke bh-maat Jayme had. Ik dacht enkele dingen mee te nemen die niemand zou missen’’, luidde zijn uitleg. Hij wordt nu aangeklaagd wegens diefstal, daarnaast heeft hij ook de regels van zijn voorwaardelijke vrijlating overtreden.





Tekst gaat verder onder de foto

Zwarte SUV

,,We hebben overtuigend bewijs dat Jayme thuis was op het moment van de moorden’’, aldus sheriff Chris Fitzgerald. ,,Enerzijds baseren we ons daarvoor op de noodoproep, anderzijds zijn er ook elementen uit ons onderzoek die daar op wijzen. Maar meer commentaar kan ik daar niet over geven.’’

Dat betekent dus dat de ontvoerders in die vier minuten tijd wel degelijk hun slag konden slaan. De politie vroeg het publiek om uit te kijken naar een rode of oranje Dodge Challenger en een zwarte SUV die in de buurt opgemerkt werden. Tevergeefs, tot nu toe.

Speculaties

Volledig scherm Kyle Jaenke-Annis. © Barron County Jail Er werd ook gespeculeerd dat Jayme zélf betrokken zou zijn bij de moord op haar ouders. Speurders verwezen die theorie inmiddels al meermaals naar het rijk der fabelen. De theorie van een ontvoering blijft de meest geloofwaardige. ,,We geloven dat Jayme nog leeft, maar dat ze in gevaar verkeert. We moeten dat meisje weer veilig bij haar familie brengen’’, besluit Fitzgerald.

