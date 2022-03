Amerika stopt met import Russische olie: ‘Wij subsidiëren Poetins oorlog niet’

video LIVE | McDonald's sluit deuren in Rusland, staande ovatie voor Zelenski in Brits Lagerhuis: ‘We blijven vechten’

McDonald’s heeft zojuist bekend gemaakt alle 850 vestigingen in Rusland voorlopig te sluiten. Dit vanwege de Russische invasie van Oekraïne. De vestiging geeft daarmee gehoor aan de groeiende roep om actie tegen Rusland. De Verenigde Staten stellen een importverbod in op alle fossiele brandstoffen uit Rusland. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden eerder vanmiddag bekend gemaakt. Het Verenigd Koninkrijk wil de import van Russische olie afbouwen en eind 2022 helemaal gestopt hebben. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.

19:05