Amerika verdeeld over ziekte omstreden radiohost Rush Limbaugh

,,Ik moet u iets vertellen waarvan ik had gehoopt dat ik het niet hoefde te vertellen”, aldus non-stop sigarenroker Limbaugh aan het slot van zijn laatste radioshow. De komende week zal de door delen van conservatief Amerika op handen gedragen politiek commentator tijdelijk zwijgen als hij voor behandeling in het ziekenhuis ligt. Trouwe luisteraars reageren op sociale media massaal met steunbetuigingen. Ook politieke vrienden als president Donald Trump en vicepresident Mike Pence betuigden hun medeleven aan de radioster die ooit door president Reagan werd bedankt voor 'het promoten van Republikeinse en conservatieve principes'. Limbaugh zamelt jaarlijks miljoenen in voor onder andere leukemie.

Maar er zijn ook veel Amerikanen die Limbaugh nu voorhouden dat hij niet op hun sympathie hoeft te rekenen omdat hij een notoire racist en haatzaaier is. Tegen een zwarte beller in zijn radioshow zei hij eens: ,,Ik kan je niet verstaan, haal dat bot uit je neus en bel me terug".



Vergelijkbare behandelingen reserveerde hij voor Obama-aanhangers, homo's, mensen die pro abortus waren en verslaafden. Dat laatste bleek pijnlijk toen de presentator zelf verslaafd bleek, aan pijnstillers die hij illegaal had aangeschaft. 'Nadat hij decennia zoveel kanker heeft verspreid is het niet verbazingwekkend dat ie zelf ook wat heeft gekregen', reageert iemand op Twitter. ‘Ik hoop dat er veel moslimartsen en vrouwenartsen in dat ziekenhuis zijn die zijn leven gaan redden', aldus een ander.