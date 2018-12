Amerika verklaart na vliegramp in Japan vermiste mariniers dood

Video Macron verhoogt minimum­loon met 100 euro per maand na protesten gele hesjes

10 december Het maandelijkse minimumloon in Frankrijk gaat in januari met 100 euro netto omhoog. Dat beloofde president Emmanuel Macron vanavond in een televisietoespraak als reactie op de protesten van de zogenoemde ‘gele hesjes’ de afgelopen weken.