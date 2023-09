Amerikaan die op 1000 meter diepte vast zat in Turkse grot na negen dagen bevrijd

Een internationaal team van reddingswerkers heeft maandag kort na middernacht (lokale tijd) een Amerikaanse grotverkenner in veiligheid gebracht die negen dagen vastzat in de smalle tunnels van een Turkse grot. Dat meldt de Turkse Speleologiefederatie. Volgens de reddingwerkers verkeert hij “over het algemeen in goede gezondheid”.

De 40-jarige Mark Dickey bevond zich op een diepte van bijna een kilometer toen hij getroffen werd door inwendige bloedingen. In een vrijdag verspreide videoboodschap maakte hij al duidelijk dat hij een goede kans maakte het te gaan redden. Daarin was te zien dat de speleoloog in de donkere grot een klein kampement had opgezet en dat er iemand bij hem was. ,,Zoals je kunt zien ben ik op de been, bij kennis en in staat om te praten, maar ik ben van binnen nog niet genezen’’, zei Dickey. ,,Ik heb dus veel hulp nodig om hieruit te komen.’’

Lees ook Play Grote reddingsoperatie om Amerikaan die onwel werd uit Turkse grot op 1000 meter diepte te redden

Er waren zo’n 200 reddingswerkers uit Turkije en het buitenland betrokken bij de reddingsoperatie in de Morca-grot in het zuiden van Turkije. Zij gebruikten explosieven om de doorgang te verbreden. Vanwege de gezondheidssituatie van Dickey waren er ook artsen betrokken bij de reddingsoperatie, die hem begeleidden op de lange tocht naar boven.

De omstandigheden in de grot zijn zwaar. Op de diepte waar Dickey zich bevond, is het 4 tot 6 graden. De grot zelf is 1276 meter diep. Voordat hij aan die tocht kon beginnen, kreeg Dickey bloedinfusies. Zijn maagbloedingen werden verholpen met plasma- en serumondersteuning. Vervolgens werd hij vastgebonden aan een brancard, die met touwen door de smalle doorgangen moest worden opgetild, soms zelfs geheel verticaal. De reddingswerkers die aan de touwen trokken, klommen af en toe naar de oppervlakte voor een pauze.

De European Cave Rescue Association (ECRA), waaraan Dickey verbonden is als secretaris, noemt de Amerikaan een “bekende figuur in de internationale speleologische gemeenschap, een hoogopgeleide speleoloog en zelf een grotverkenner”. Ook is hij instructeur voor organisaties die grotten helpen behouden in de VS.

Volgens de Kroatische reddingswerker Dinko Novosel, tevens voorzitter van de Europese vereniging voor reddingsoperaties in grotten, is er geen grotere reddingsoperatie in een grot ter wereld geweest.

Volledig scherm Bij de reddingsoperatie waren meer dan 150 specialisten uit verschillende landen betrokken. © AP