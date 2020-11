Amerikaan die ‘Thalys-terrorist’ overmeesterde: ‘Ik zette het pistool op z’n hoofd’

Ruim 90.000 klachten binnengeko­men over seksueel misbruik scouting VS

17 november Ruim 90.000 personen hebben sinds februari verklaard dat zij seksueel zijn misbruikt bij de Boy Scouts in de Verenigde Staten. Het cijfer is afkomstig van het schadevergoedingsfonds dat in verband met het misbruikschandaal in het leven is geroepen. Maandagavond was de deadline voor slachtoffers om in aanmerking te komen voor een compensatie.