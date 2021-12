Amerikaan grootste plasticvervuiler ter wereld: 130 kilo per jaar

Zwerfvuil oprapen? Deze mensen dóen dat gewoon: ‘Sommigen vragen of ik een werkstraf heb’

De bekendmaking dat wegwerpplastic verder in de ban wordt gedaan, is bij opruimers als de Zwerfvuilambassadeurs in Lopik enthousiast ontvangen. Ze hopen op minder vervuiling en opruimwerk. Een ochtend met de afvalrapers: ‘O, is een peuk ook afval?’

1 november