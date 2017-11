Amerikaan overleeft Boston en Brussel en gaat nu de strijd aan

In zijn boek, Left standing, richt hij zich tot de moslimextremisten die het bloedbad aanrichtten. ,,Jullie zijn slechte mensen, verteerd door het brandende verlangen om anderen te beschadigen voor jullie eigen egoïstische doelen. Jullie daden hebben duidelijk gemaakt dat jullie het niet verdienen om deze aarde te delen met goede mannen en vrouwen", schrijft hij. Maar ook: ,,Ondanks mijn agressieve gevoelens over jullie daden, heb ik jullie vergeven."



Het was niet makkelijk dat te schrijven. Hij wilde helemaal geen boek - aandacht had hij als tweevoudig overlevende van een terreuraanslag al genoeg gehad. Maar het idee van zijn co-auteur, dat zijn positieve houding anderen zou kunnen helpen, trok hem over de streep. ,,Wat de daders hebben gedaan, is gruwelijk. Maar ik heb ervoor gekozen om geen haat of woede te koesteren naar iets of iemand. Dat maakt wat ze gedaan hebben niet minder erg, maar geeft mij de kans om te helen."



De beelden, de geuren, de geluiden van de minuten net na explosies: ze staan hem nog helder voor de geest. Het gevoel dat erop volgde ook. ,,Die 22ste maart was een van de moeilijkste dagen uit mijn leven, maar ook een van de meest vredige. Dat klinkt belachelijk, idioot, maar ik voelde dat God vrede in mijn hart bracht. Ik kon helder denken en dacht meteen: ik kan nu haat of liefde omarmen. Ik heb besloten mijn leven zonder angst te leven, zoveel mogelijk als mijn beste zelf, optimistisch. Dat heeft me erdoorheen geholpen."



Hij schreef het op, in de hoop meer mensen ervan te overtuigen dat geloof, hoop en liefde 'het tegengif voor tegenspoed' zijn, zoals hij het omschrijft. Of het Amerikaanse leger een goed middel is om terrorisme te bestrijden - het kon de opkomst van IS en het voortbestaan van de taliban niet voorkomen en wordt lang niet overal met open armen ontvangen - daar wil hij niet op ingaan. Als nieuwe rekruut wordt hij niet geacht commentaar te geven. Het belangrijkste in de strijd tegen haat en extremisme in zijn ogen: een goed, fatsoenlijk mens zijn. ,,Het begint bij onszelf, bij de beslissing om beter te willen leven. Als genoeg mensen dat doen en anderen beïnvloeden, dán verander je de wereld. Eén persoon tegelijk."