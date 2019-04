Amerikaans congres eist complete Rusland-rapport commissie Mueller op

Volgens Nadler is de gisteren gepresenteerde versie voor veel Congresleden onduidelijk . Stukjes uit het originele rapport zijn onleesbaar gemaakt, omdat die met andere lopende zaken te maken zouden hebben. Het rapport gaat over beweringen dat toenmalig Republikeins presidentskandidaat Trump in 2016 zou hebben samengezworen met Russen.

Het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, dat 22 maanden in beslag nam, heeft volgens het 448 pagina’s tellende rapport geen aanwijzingen opgeleverd dat president Donald Trump of zijn campagneteam samenwerkten met Rusland tijdens de presidentsverkiezingen in 2016.



De Democraten willen nu kijken of het rapport andere aanknopingspunten bevat om Trump over aan te vallen. Mueller heeft in zijn rapport geklaagd over pogingen van Trump zich met zijn onderzoek te bemoeien. Het Congres moet kijken of Trump daarbij strafbare feiten pleegde.