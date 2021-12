Amerikaans congreslid op klaarlichte dag onder schot gehouden en beroofd

Dodelijk ongeluk met springkas­teel in Australië eist zesde slachtof­fer

Het ongeluk met een springkasteel op een basisschool in Australië van afgelopen donderdag heeft zondag een zesde dodelijk slachtoffer geëist. Een 11-jarige jongen die zwaargewond raakte bij het tragische incident is vier dagen later alsnog aan zijn verwondingen bezweken, heeft de Australische politie bekendgemaakt.

19 december