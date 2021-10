Amerikaans echtpaar opgepakt wegens spionage atoomonderzeeër

Tien gewonden op Amerikaan­se kernonder­zeeër bij botsing onder water

8 oktober Een nucleaire onderzeeër van de Amerikaanse marine is afgelopen zaterdag in de Zuid-Chinese Zee beschadigd geraakt door een botsing met een onbekend object. De marine meldt in een verklaring dat de kernonderzeeër onder water opereerde toen hij in botsing kwam met het object.