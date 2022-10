Amerikaans leger doodt twee IS-leiders in Syrië met luchtaanval

In februari werd de nieuwe leider van IS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, ook uitgeschakeld in het noorden van Syrië. Het Witte Huis sprak toen van een ,,mijlpaal”. De terroristenleider, die Abu Bakr al-Baghdadi na diens dood in 2019 was opgevolgd, blies zichzelf op tijdens een Amerikaanse operatie in het noorden van Syrië. Dat gebeurde nadat hij zijn familieleden als een ‘beschermend schild’ had gebruikt. De Amerikaanse president Joe Biden noemde de zelfmoord van de omgekomen IS-leider destijds ‘een laffe daad’.