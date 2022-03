Amerikaans Navo-vliegtuig neergestort in Noorwegen, lot bemanning onduidelijk

Grenzend aan de frontlinie Dima (16) vertrok met een skateboard en wat kleren uit Oekraïne

De oorlog in Oekraïne raakt veel landen in Oost-Europa in het hart. Verslaggever Sander van Mersbergen is ter plaatse en peilt de stemming. Vandaag: een gesprek met twee optimistische vluchtelingen in het Roemeense Isaccea, dat via een veerboot verbonden is met Oekraïne.

16 maart