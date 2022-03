Amerikaans Navo-vliegtuig neergestort in Noorwegen

VIDEO Dit gebeurde er vannacht: ‘Oekraïne moet soort Zweden worden’

Terwijl er verder wordt onderhandeld over vrede, gaat de oorlog in Oekraïne vandaag zijn vierde week in. Ondertussen blijft er onduidelijkheid over het aantal burgerslachtoffers dat is gevallen bij de luchtaanval op een als schuilplaats gebruikt theater in de belegerde stad Marioepol.

