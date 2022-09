Amerikaans-Russische missie naar ISS uitgesteld om orkaan Ian

Man die vrouwen in Chinees restaurant mishandel­de, krijgt 24 jaar celstraf

Voor het mishandelen van meerdere vrouwen in een Chinees restaurant heeft de dader 24 jaar cel opgelegd gekregen. Door de bewakingsbeelden, die de wereld over gingen, ontstond er een debat over geweld en de behandeling van vrouwen in China.

23 september