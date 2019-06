Amerikaanse (21) overlijdt na aanval door haaien bij Bahama's

Angela Merkel opnieuw trillend te zien op tv

9:57 De Duitse bondskanselier Angela Merkel is opnieuw trillend en bevend te zien geweest op televisie. Dat gebeurde toen zij een persmoment van de Duitse president Frank-Walter Steinmeier bijwoonde, zo meldt Reuters. Het is de tweede keer in twee weken tijd dat Merkel in die fysieke toestand op televisie te zien is.