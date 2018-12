Amerikaanse agent heeft alle geluk van de wereld en mist trein rakelings

Alle geluk in één keer

Stanglewicz’ nipte ontsnapping aan de naderende trein heeft zijn geluksbeeld behoorlijk veranderd. ,,Wist ik veel dat ik al mijn geluk had opgespaard voor dit ene moment’’, vervolgt hij. ,,Hier zie je hoe ik al mijn geluk in één keer nodig had. En, al win ik nooit meer iets, ik vind het allemaal prima.’’



In de video zie je hoe de agent, achter een andere auto aan, richting de overgang rijdt en hoe zowel de waarschuwingslichten als de slagbomen dienst weigeren. Op het moment dat Stanglewicz de trein ziet, reageert hij als in een reflex en stuurt naar links. Hij mist de trein op een haar. De auto voor hem haalt zonder problemen de overkant.



Een spoorwegbeambte, die toevallig ter plaatse was om een ander euvel te verhelpen, kwam direct in actie en nam maatregelen om andere treinen tegen te houden tot het probleem was opgelost. Achteraf blijkt een elektrisch mankement de oorzaak van de storing te zijn geweest, meldt een woordvoerder van de spoorwegen.