Amerikaanse bestuurster op nippertje voor aanstormende trein weggetrokken

,,Dit ziet er niet goed uit'', roept Richie Donovan, terwijl hij de zwarte auto filmt die vaststaat op het spoor in Clarkstown, New York. ,,Die wagen wordt zo verpletterd.'' De bestuurster heeft kort ervoor een bocht gemaakt, maar is voor een aanstormende vrachttrein terechtgekomen in plaats van op de weg. Donovan en andere omstanders proberen uit alle macht haar auto weg te duwen. Het lukt hen wel de 43-jarige chauffeur achter het stuur vandaan te krijgen, maar haar auto is reddeloos verloren. ,,Je kijkt op en voor je het weet is de trein, luid toeterend, door de bocht en vlakbij'', aldus de redder in de nood. Het naderende gevaar lijkt nog niet helemaal tot de bestuurster door te dringen. Ze wil terug haar wagen.

Leven is belangrijker

Donovan: ,,Ik had haar bij haar arm en zei haar: Ga weg bij de auto!'' De vrouw wil haar telefoon en aantekeningen nog in veiligheid te brengen, maar hij weet haar tegen te houden. ,,Ik denk dat het leven iets belangrijker is dan een mobiele telefoon en een aantekenboekje.'' Seconden later ramt de trein de auto en sleurt het totaal verwoeste voertuig over het spoor.



Achteraf geeft de bestuurster aan in de war te zijn geraakt toen ze een bocht maakte. Ze dacht de oprit naar een restaurant te zijn ingereden. Het spoor en de weg liggen, aldus Donovan, pal naast elkaar. Hij woont al zijn hele leven in de wijk Congers en zegt dat de vergissing regelmatig voorkomt. Bij het gebeuren raakte niemand gewond, maar de politie adviseert om, met name ’s avonds, goed op te letten bij het oversteken van het spoor.