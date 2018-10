Amerikaanse ‘bomterrorist’ Cesar Sayoc is een Trumpfanaat

videoEr is een aanhouding verricht in verband met de bompakketjes in de VS. De verdachte, volgens Amerikaanse media de 56-jarige Cesar Sayoc, is in de buurt van Miami (Florida) opgepakt. Er zou dna-materiaal van hem zijn gevonden op de pakketjes waarmee de afgelopen tijd critici van Donald Trump werden geterroriseerd.

Sayoc heeft een lang strafblad. Hij is meerdere keren veroordeeld voor diefstal en het dealen van anabole steroïden en zou in het verleden ook diverse terroristische bedreigingen hebben geuit, onder meer naar rechters. De politie heeft ook een busje in beslag genomen volgeplakt met pro-Trumpstickers en -posters. Ook zaten er posters voor de ramen waarbij een vizier is gericht op Hillary Clinton en CNN. Op twitter ging Sayoc ook tekeer tegen Democraten. Op foto's en filmpjes is hij te zien als fanatiek aanhanger van Trump.



De bompakketjes die de afgelopen dagen waren onderschept, werden gestuurd naar tegenstanders en critici van de Amerikaanse president Donald Trump. De afgelopen dagen zijn er twaalf bompakketjes naar tien personen gestuurd. Vandaag werd in Sacramento een dertiende pakket onderschept dat onderweg was naar de Democratische senator Kamala Harris.

Volledig scherm Cesar Sayoc en het busje dat van hem zou zijn, vol pro-Trumpposters. © AD

Twee pakketjes

Eerder vandaag werden ook al twee pakketjes onderschept. Het ene pakket was bestemd voor CNN-journalist James Clapper. Het andere pakket was gericht aan de Democratische senator Cory Brooker. Ze kregen de bompost dus niet thuisbezorgd, het pakket van Clapper werd op een postkantoor in New York ontdekt en het andere in een distributiecentrum bij Miami. Tot nu toe is geen enkel bompakket geëxplodeerd.

Ook acteur Robert de Niro - bekend Trump-criticus - kreeg een bompakket toegestuurd. De Niro heeft vandaag voor het eerst gereageerd op de bombrief die hij eerder deze week bezorgd kreeg op zijn kantoor in Manhattan. De acteur is blij dat er niemand gewond is geraakt en roept Amerikanen op om op 6 november te gaan stemmen. Die dag zijn de verkiezingen voor het Amerikaans Congres.